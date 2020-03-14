Глава Офиса президента назвал ключевые условия выборов в ОРДЛО

Украинская власть за год хочет добиться возможности проведения выборов на Донбассе.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявляет, что местные выборы на Донбассе не будут проводиться без вывода иностранных войск и отсутствия контроля Украины за государственной границей с украинской стороны украинско-российской границы.

Об этом Ермак сказал в эфире он-лайн программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Он заявил, что местные выборы на Донбассе должны проводиться в соответствии с украинским законодательством.

"По украинским законам нельзя проводить выборы, если там есть иностранные войска, если там есть незаконные группировки и если граница не находится под контролем украинского правительства", - отметил Ермак.

При этом он сказал, что проведение выборов зависит не только от Украины.

"Но я знаю, что мы работаем 24 часа для того, чтобы сделать чудо. Если оно не состоится, президент в последней своей речи сказал, что мы не будем тратить годы для того, чтобы добиться мира", - подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП заявил, что речь идет о сроке в один год, чтобы добиться мира.