Глава Офиса президента назвал ключевые условия выборов в ОРДЛО
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявляет, что местные выборы на Донбассе не будут проводиться без вывода иностранных войск и отсутствия контроля Украины за государственной границей с украинской стороны украинско-российской границы.
Об этом Ермак сказал в эфире он-лайн программы "Свобода слова Савика Шустера".
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Он заявил, что местные выборы на Донбассе должны проводиться в соответствии с украинским законодательством.
"По украинским законам нельзя проводить выборы, если там есть иностранные войска, если там есть незаконные группировки и если граница не находится под контролем украинского правительства", - отметил Ермак.
При этом он сказал, что проведение выборов зависит не только от Украины.
"Но я знаю, что мы работаем 24 часа для того, чтобы сделать чудо. Если оно не состоится, президент в последней своей речи сказал, что мы не будем тратить годы для того, чтобы добиться мира", - подчеркнул Ермак.
Руководитель ОП заявил, что речь идет о сроке в один год, чтобы добиться мира.