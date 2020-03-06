Зеленский рассчитывает на обмен пленными уже в марте

По словам президента Украины, власть работает над верификацией незаконно удерживаемых украинцев, находящихся как на временно оккупированных территориях, так и в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он рассчитывает на обмен удерживаемыми лицами с Российской Федерацией в марте, а также на проведение встречи в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция и РФ) в апреле.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после ознакомления с ходом реконструкции Полтавской областной клинической больницы.

Зеленский отметил, что 11 марта в Минске запланировано заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Сейчас встреча будет 11 числа в Минске. Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте, и мы работаем над тем, чтобы у нас встреча (в «нормандском формате» - УНИАН) была в конце апреля. Я думаю, что это все произойдет, мы над этим работаем», - заявил он.

По убеждению президента, к нему и его команде есть полное доверие со стороны украинского общества в вопросах обмена и нормандского переговорного процесса.

«Мне кажется, что в таких вопросах обмена и таких важных встреч у нас есть полное доверие. Мы показали неоднократно, что мы забираем наших людей. У нас сильная команда, которая работает постоянно над верификацией людей, находящихся как на временно оккупированных территориях, так и в РФ. Будет встреча», - заявил он.