Лавров подтвердил, что у РФ есть влияние на "ДНР" и "ЛНР": "они в серьезной степени от нас зависят"

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что у России есть влияние на руководство самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", но оно не стопроцентно, передает ТАСС.

"Безусловно, влияние на них у нас есть. Они в серьезной степени от нас зависят, - подчеркнул он, - Взять только одну гуманитарную помощь, которую, кроме нас, в таких объемах туда больше никто не поставляет".

Также Лавров отметил, что боевики на Донбассе зависят от РФ и в политическом плане, поскольку Россия отстаивает их права. Об этом он рассказал в интервью каналу "РБК".

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Министр подчеркнул, что Россия не заинтересована в развале Украины. "В политическом плане никто (в России) не заинтересован в развале Украины... Я не сторонник того, чтобы подыгрывать тем, кто хотел бы ее развалить", - сказал Лавров.

Ранее министр заявлял, что самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" должны остаться частью Украины.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил, что Россия несет ”особую ответственность” за выполнение Минских соглашений.

”Мы призываем Россию прекратить преднамеренную дестабилизацию на востоке Украины, положить конец поддержке сепаратистов, вывести свои войска и военную технику из Украины и вдоль ее границы и полностью поддерживать политическое решение. Это выбор России”, - заявил он.