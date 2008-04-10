”Единые” кандидаты от демсил игнорируют призыв Ющенко?

Политическая партия «Единый центр» заявляет, что парад претендентов на должность городского председателя Киева свидетельствует об игнорировании демократическими силами интересов киевлян и является лишь борьбой за власть.

Об этом идет речь в заявлении партии, переданном УНИАН пресс-службой “Единого центра”.

В заявлении отмечается, что избирательная кампания в Киеве с каждым днем превращается в пиар-парад претендентов на должность городского председателя столицы.

«Перевыборы в Киеве превратились в площадку для политической саморекламы. Позиции, которые выражают партии и блоки, лишь расшатывают демократическую коалицию, а должность мэра стала для нее камнем преткновения. Призыв Президента относительно необходимости выдвижения единого кандидата участниками коалиции, фактически, был проигнорирован. «Единых» кандидатов стало больше, чем самих партий в демократической коалиции», - отмечается в заявлении.

«Неопределенность коалиции относительно выдвижения единого кандидата на должность мэра Киева в очередной раз подтверждает, что именно отсутствие общей политической воли, взаимопонимания были основными причинами многих поражений в украинской истории», - добавляется в документе.

«Единый центр» призывает все демократические силы отказаться от своих узкопартийных амбиций, идти на выборы единым списком и согласовать единого кандидата на должность мэра Киева.

«Именно это отвечает интересам киевлян, которые отстаивали демократию во времена Студенческой революции на граните, помаранчевого Майдана и в ходе избирательных кампаний» - отмечается в документе.