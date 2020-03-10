Министерство образования подготовило законопроект, который объединит колледжи с ПТУ

В то же время исполняющая обязанности министра уточнила, что этот проект закона еще необходимо доработать.

Министерство образования правительства Алексея Гончарука подготовило новый законопроект о профессиональном образовании, который передали депутатам профильного комитета.

Об этом в интервью «УП» рассказала исполняющая обязанности министра ведомства Анна Новосад.

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«Он закладывает одну важную радикальную и непопулярную идею — объединить два звена образования — профессиональное предвузовское с профессиональным образованием, и создать единое мощное звено профессиональных колледжей, которые будут готовить квалифицированных рабочих», — рассказала она.

По ее мнению, это важно, потому что государство «не может себе позволить себе содержать полупустые 700 колледжей и полупустые 700 ПТУ». Это нерационально, вредит всем и это необходимо менять, считает Новосад.

«Я не понимаю, зачем содержать 700 полупустых колледжей, если можно содержать 200, а все остальные средства направить на заработные платы для преподавателей, чтобы мотивировать их», — уточнила она.

В то же время исполняющая обязанности министра уточнила, что этот проект закона еще необходимо доработать.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства. В частности, работать в новом правительстве отказался министр образования и науки Анна Новосад, однако замену ей так и не нашли. Также депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.