Украинский дипломат объяснил, как дело МН17 может осложнить России жизнь

Если в рамках судебного процесса будет доказано, что обвиняемые действовали в координации с должностными лицами РФ, то для российской стороны значительно усложнится задача в Международном суде ООН оправдать себя, объясняет дипломат.

9 марта в комплексе "Схипхол" начался судебный процесс по делу о катастрофе самолета "Боинг—777" Malaysia Airlines рейса MH17, в результате которого погибли 298 человек. Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) из пяти стран, граждане которых погибли в результате трагедии рейса, предоставила результаты своего расследования в мае, которые полностью опровергли версию Кремля.

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"Основываясь на перехвате разговоров боевиков, опросе свидетелей, видео из района катастрофы, снимках со спутников, в мае 2018 года JIT представила результаты расследования. Они подтвердили принадлежность комплекса "Бук", из которого был сбит "Боинг", 53-й Курской зенитно-ракетной бригаде ВС РФ. Еще ранее следователи установили, что ракета была выпущена с территории, контролируемой пророссийскими боевиками", - рассказал ZN.UA посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Эти выводы окончательно опровергли версию Кремля о том, что "Боинг" обстреляли украинские правительственные войска. В 2018 году Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, потребовав от российского государства признать свою ответственность за трагедию. Пока идут трехсторонние консультации, но РФ отвергает все обвинения.

Если в рамках судебного процесса будет доказано, что обвиняемые действовали в координации с должностными лицами РФ, то для российской стороны значительно усложнится задача в Международном суде ООН оправдать себя, объясняет дипломат.

Дело в том, что Международный суд ООН рассматривает межгосударственный иск Украины к России по обвинению последней в нарушении Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма. И катастрофа MH17 — один из ключевых эпизодов этого процесса. И хотя суд в Схипхол отличается от того, что идет в Гааге (если в первом случае обвиняются конкретные люди, то во втором — государство), тем не менее, эти процессы тесно взаимосвязаны.