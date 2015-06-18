Кандидатуру спецпредставителя ОБСЕ в Украине обсудят 20-21 июня

Обсуждение кандидатуры Мартина Сайдика на пост нового спецпредставителя ОБСЕ по урегулированию на Украине пройдет в Киеве и Москве в ближайшие выходные. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сербского правительства.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, находившийся в среду с визитом в Вене для обсуждения вопросов, связанных с работой ОБСЕ, уточнил, что для назначения Сайдика необходимо согласие "всех сторон".

По словам сербского министра, встречи на тему назначения нового спецпредставителя ОБСЕ намечены на 20 июня в Киеве, 21 июня — в Москве, 22 июня — в Белграде.

Состав участников этих встреч не уточняется. Вместе с тем, как накануне сообщил источник РИА Новости в ОБСЕ, в ближайшее время Мартин Сайдик намерен посетить столицы ведущих государств ОБСЕ, в том числе Москву, чтобы "представиться".

Читайте такжеВ ОБСЕ подтвердили отставку спецпредставителя в УкраинеРанее УНИАН сообщал, что австрийский дипломат Мартин Сайдик является основным кандидатом на пост специального представителя ОБСЕ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине.