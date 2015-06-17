Остановить кнопкодавство

Верховная Рада не перестает удивлять решениями, которые даже полумерами в борьбе с той или иной проблемой не назовешь. К примеру, в среду 258 парламентариев (персонально!) проголосовали в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно наложения взыскания на народного депутата Украины за нарушение требований относительно личного голосования). Активисты из ряда общественных организаций тут же порадовались, мол, какие депутаты все же молодцы, могут, если хотят. Но чему, в действительности, радоваться?

Народные избранники всего лишь согласились, что, в случае неперсонального голосования, нарушителю можно будет запретить участвовать в пленарных заседаниях или ездить в командировки. То есть, прогуливать работу на вполне законных основаниях. В то же время, злостному нарушителю грозит лишение выплат, невключение в официальные парламентские делегации до конца созыва, запрет занимать высокие должности в структуре комитетов Верховной Рады… И много других бесполезных, в принципе, мер.

Бесполезных в том смысле, что проблема личного голосования депутата в парламенте принадлежит к «высосанным из пальца». С точки зрения уже существующего украинского законодательства, ее появление и вовсе выглядит странным. Например, в вышеупомянутом законопроекте отмечается, что «голосование осуществляется народным депутатом лично при помощи электронной системы путем голосования «за», «против» или «воздержался» в зале заседаний Верховной Рады или в определенном для тайного голосования месте возле зала для пленарных заседаний». Но, дело в том, что в статье 84 Конституции Украины уже давно черным по белому написано: «Голосование на заседаниях Верховной Рады Украины осуществляется народным депутатом Украины лично».

Если кому-то из народных избранников не совсем понятно, что означает «лично», то необходимое разъяснение в далеком 1998 году дал Конституционный суд страны: «Народный депутат Украины не имеет права голосовать за других народных депутатов Украины на заседаниях Верховной Рады Украины».

Впрочем, практика всех парламентских созывов свидетельствует, что с понятливостью и выполнением Конституции и других законов Украины у депутатов, к сожалению, плохо. «Пианисты», нажимающие кнопки за себя и «соседей», были и есть в каждом. Сегодня – меньше. Но тем не менее.

И, вместо того, чтобы устранить первопричину – сделать невозможным нарушение - народные избранники, при поддержке активистов, продолжают бороться с «ветряными мельницами» и… «усиливают» наказание за нарушение.

Собственно, источник кнопкодавства в Раде – сама система голосования, позволяющая депутатам нажимать на чужие кнопки. Выход, конечно, есть – голосование сенсорной кнопкой, когда один депутат – один голос. Возможно, эта система, давно установленная в парламенте, требует обновления. Возможно, на это потребуются некоторые средства. Но она может быть гораздо более эффективной, нежели «этические кодексы» для депутата – проголосовать за двоих без специальных приспособлений и определенных манипуляций с ними, особенно заметных из ложи прессы, практически невозможно…

Как бы там ни было, теперь принятый в первом чтении законопроект о наказании за неперсональное голосование, будет дорабатываться в комитетах Верховной Рады. В этой связи, большая просьба к народным избранникам: раз уж ими выбран путь устранять не первопричину, а искать виноватых, давайте не ограничиваться полумерами, а наказывать нарушителей в соответствии с лучшим мировым опытом. К примеру, лишением мандата, как в Литве, или тюремным заключением, как в Израиле.

Татьяна Урбанская