"Потому что так быстрее": Зеленский пошутил, что иногда ему хочется вешать олигархов

Президент подчеркнул, что Украина выбрала демократический путь.

Президент Владимир Зеленский признался, что иногда ему "очень хочется вешать олигархов", но Украина выбрала демократический путь.

Об этом он рассказал в интервью The Guardian, передает пресс-служба президента.

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"Ну, мы не можем, согласно закону, вешать и стрелять. Это путь. Мы выбираем: либо тоталитарный, либо демократический. Но если выбрали демократический, то, конечно, вешать нельзя. Хотя иногда очень хочется. Почему? Потому что так быстрее", - отметил Зеленский.

"Мы выбираем закон. Мы концептуально создаем демократическое государство, и для всех должны быть одинаковые правила, один закон. Но роль, если вы уже использовали это слово, – то очень хочется, чтобы роли у них были не главные, а, как в кино, эпизодические. Со своей стороны, они понимают, что я не вор, и начинают по-другому себя вести", - говорит глава государства.

Как пишет "Украинская правда", в опубликованном в субботу материале The Guardian говорилось, что после слов Зеленского о том, что ему иногда очень хочется вешать олигархов его пресс-секретарь Юлия Мендель несколько обеспокоенно отметила: "Мы шутим". "Конечно, мы шутим", - сказал Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что украинцам необходимо видеть четкие европейские перспективы государства.