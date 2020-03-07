Зеленский: люди должны быть уверены в стремлении ЕС к интеграции с Украиной
Президент Владимир Зеленский считает, что украинцам необходимо видеть четкие европейские перспективы государства.
Об этом он сказал в интервью The Guardian, пишет "Украинская правда".
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По словам президента, людям нужны конкретные действия.
"Мы должны дать людям уверенность в том, что Европейский Союз ждет Украину. Люди действительно не верят в слова. Вернее, люди верят в слова только в течение какого-то времени. Потом они начинают искать действия", – отметил Зеленский.
Некоторые европейские лидеры, отметил президент, хорошо это понимают, в частности канцлер Германии Ангела Меркель.
В то же время Зеленский добавил, что ему "тяжело слышать" о том, что приглашение для него в Белый дом все еще готовится.
"Мне сказали, что оно готовится. Мне тяжело это слышать. Я человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас была плодотворная встреча", – подчеркнул глава государства.
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский высказал убеждение, что глава Кремля Владимир Путин не задержится больше на посту, поскольку тоталитарные режимы заканчивают одинаково".