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Чумак рассказал, что будет с подозрениями Порошенко

15:37, 07 марта 2020
Политика
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УНИАН

Об этом он рассказал в интервью Главком.

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Чумак отметил, что ОГП не подписывал никакого подозрения, если оно не выверено до последней буквы: «Если же ты подписываешь необоснованное подозрение и суд его таковым признает, ты так же отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности», – сказал он.

«Если фактов у следствия и в подозрении нет, их не высосешь из пальца. Оно же в суде потом все развалится», – добавил Чумак.

Как сообщал УНИАН, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что "последней каплей" для увольнения Руслана Рябошапки с должности генпрокурора стало то, что ОГП не подписал подозрения Порошенко.

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