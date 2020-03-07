Чумак рассказал, что будет с подозрениями Порошенко
И.о. руководителя Офиса генпрокурора Виктор Чумак заявил, что прокуроры не тормозили дела пятого президента Петра Порошенко.
Об этом он рассказал в интервью Главком.
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Чумак отметил, что ОГП не подписывал никакого подозрения, если оно не выверено до последней буквы: «Если же ты подписываешь необоснованное подозрение и суд его таковым признает, ты так же отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности», – сказал он.
«Если фактов у следствия и в подозрении нет, их не высосешь из пальца. Оно же в суде потом все развалится», – добавил Чумак.
Как сообщал УНИАН, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что "последней каплей" для увольнения Руслана Рябошапки с должности генпрокурора стало то, что ОГП не подписал подозрения Порошенко.