Чумак рассказал, что будет с подозрениями Порошенко

Ранее Давид Арахамия заявил, что среди причин увольнения Рябошапки было неподписание подозрений Порошенко.

И.о. руководителя Офиса генпрокурора Виктор Чумак заявил, что прокуроры не тормозили дела пятого президента Петра Порошенко.

Об этом он рассказал в интервью Главком.

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Чумак отметил, что ОГП не подписывал никакого подозрения, если оно не выверено до последней буквы: «Если же ты подписываешь необоснованное подозрение и суд его таковым признает, ты так же отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности», – сказал он.

«Если фактов у следствия и в подозрении нет, их не высосешь из пальца. Оно же в суде потом все развалится», – добавил Чумак.

Как сообщал УНИАН, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что "последней каплей" для увольнения Руслана Рябошапки с должности генпрокурора стало то, что ОГП не подписал подозрения Порошенко.