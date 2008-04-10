В Газпроме рассказали о сути «газового компромисса»

На данный момент говорить о снятии всех «газовых» разногласий между Газпромом и Нефтегазом - преждевременно. Об этом заявил российскому изданию «Ведомости» представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Напомним, что ранее премьер-министр Юлия Тимошенко заявляла, что «Нафтогаз Украины» согласовал с «Газпромом» поправки к соглашению о развитии отношений в газовой сфере от 12 марта, оформленные постановлением правительства Украины от 19 марта.

Вчера украинское правительство впервые опубликовало текст того постановления, который несколько отличается от декларированных премьером принципов газового урегулирования. В частности, представители Кабмина заявляли, что будут добиваться ограничения работы Rosukrenergo на Украине январем — мартом, а объема газа, продаваемого «дочкой» «Газпрома», — 7,5 млрд куб. м. В опубликованном тексте постановления пункта об ограничении поставок 7,5 млрд куб. м нет.

Источник в «Нафтогазе» заявил «Ведомостям», что пункт о 7,5 млрд куб. м был изъят из постановления задним числом и это отражает достигнутый компаниями компромисс.

Тем не менее переговоры продвигаются успешно и соглашение наверняка будет подписано к визиту на Украину российского премьера Виктора Зубкова 18 апреля, говорит советник Тимошенко по газовым вопросам Александр Гудыма.