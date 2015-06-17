Сегодня Рада рассмотрит законы о ратификации международных соглашений (прямая трансляция)
10:19, 17 июня 2015Политика
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Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о ратификации Имплементационного соглашения между Кабмином и Организацией НАТО по поддержке (ОНП) о перезахоронении радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР в Украине.
REUTERS
Об этом сообщил корреспондент УНИАН.
Также парламент будет рассматривать ряд законов о ратификации международных соглашений.
Кроме того, ВР рассмотрит законопроект, который касается наложения взыскания на народного депутата из-за нарушений требований относительно личного голосования.
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Также парламент, среди прочего, будет рассматривать три законопроекта, которыми вносятся изменения в закон “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” (относительно снижения пенсионного возраста и улучшения других условий выхода на пенсию).
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