Сегодня Рада рассмотрит законы о ратификации международных соглашений (прямая трансляция)

Об этом сообщил корреспондент УНИАН.

Также парламент будет рассматривать ряд законов о ратификации международных соглашений.

Кроме того, ВР рассмотрит законопроект, который касается наложения взыскания на народного депутата из-за нарушений требований относительно личного голосования.

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Также парламент, среди прочего, будет рассматривать три законопроекта, которыми вносятся изменения в закон “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” (относительно снижения пенсионного возраста и улучшения других условий выхода на пенсию).