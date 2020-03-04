"Ни одного намека на нечестную игру": Гончарук назвал Зеленского хорошим президентом и порядочным человеком

Премьер-министр подчеркивает, что "довольно оптимистичен в отношении нашего будущего".

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что не получал ни разу каких-либо незаконных поручений от президента Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Верховной Раде перед голосованием народных депутатов за его отставку.

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"Мы боролись с коррупцией на всех участках, доверенных нам президентом, парламентом и украинским народом. Мы перекрыли много теневых схем, поэтому за последние месяцы на нас вылились тонны грязи в СМИ", - сказал Гончарук.

"Я довольно оптимистичен в отношении нашего будущего. Я считаю, что у нас очень хороший президент, очень порядочный, честный человек. За время работы с ним я ни разу не получал никакой незаконной команды, не было даже намеков на какую-то нечестную игру", - заверил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, Верховная Рада начала рассмотрение вопроса об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины.