Верховная Рада начала рассмотрение вопроса об отставке Гончарука

Алексей Гончарук очень кратко выступил с трибуны парламента.

Верховная Рада начала рассмотрение вопроса об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, сам Гончарук очень кратко выступил с трибуны парламента.

"Мы боролись с коррупцией на всех участках, доверенных нам президентом, парламентом и украинским народом. Мы перекрыли много теневых схем, поэтому за последние месяцы на нас вылились тонны грязи в СМИ", - сказал Гончарук.

"Я довольно оптимистичен в отношении нашего будущего. Я считаю, что у нас очень хороший президент, очень порядочный, честный человек. За время работы с ним я ни разу не получал какой-либо незаконной команды, не было даже намеков на какую-то нечестную игру", - заверил Гончарук.

Перед этим в Верховной Раде выступил президент Украины, аргументируя свое решение относительно смены правительства.

"Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и сердца. Это правительство знает, что делать, но знать мало. Надо работать, надо делать. Мы должны признавать ошибки, ибо в день, когда мы окунемся в теплую ванну иллюзий, утонет вся страна", – сказал он.

В частности, по словам президента, Кабинет министров Алексея Гончарука за время своей деятельности не предоставил инструментов для стимуляции внутреннего производства и появления новых производственных мощностей.

Смотрите онлайн трансляцию внеочередного заседания правительства относительно отставки Кабмина.