Взрыв во дворе дома главы Херсонской ОГА квалифицировали как теракт

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД Херсонской области, на месте происшествия работало руководство УМВД, следственно-оперативная группа и эксперты взрывотехнической службы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД.

Изъяты фрагменты корпуса и другие составные части гранаты заводского производства.

Читайте такжеВо двор главы Херсонской ОГА бросили взрывчатку

По информации первого заместителя начальника УМВД Юрия Гороховских, следственным управлением УМВД в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения уголовного производства по признакам уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины «Террористический акт». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Продолжаются необходимые следственные действия.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Херсоне во дворе частного дома председателя Херсонской ОГА Путилова произошел взрыв неизвестного устройства. По данному факту Путилов обратился в СБУ и МВД.