Наливайченко заявляет, что Порошенко поддерживает сотрудничество СБУ и ГПУ

Председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявляет, что президент Украины Петр Порошенко поддерживает совместную работу СБУ и ГПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Наливайченко сказал журналистам возле Главного следственного управления Генпрокуратуры.

«Идет работа СБУ и ГПУ законная, так же, как и есть поддержка президента», - заявил он.

«Вчера я докладывал президенту Украины о ходе работы, в том числе и о том, что вчера были объединены две высокопоставленные группы СБУ, особенно наши следственные подразделения и Главного управления ГПУ, которое действительно полностью с нами сотрудничает», - сказал Наливайченко.

«Единственное – мы считаем, что нужно быстрее и решительнее идти вперед», - сказал Наливайченко.

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«Председатель СБУ докладывал и докладывает о всех действиях Службы (президенту Украины - УНИАН), и это определено законом, никакой политики, нет на это времени и ни минуты тратить не будем», - сказал председатель СБУ.

Также Наливайченко напомнил, что СБУ вместе с ГПУ «завершили первый этап расследования дела, которое давно начато и расследуется – это сбор доказательств и направление для оформления подозрения именно тому председателю Конституционного суда, который преступно содействовал узурпации власти преступным режимом Януковича».

«Настало время оформлять подозрение и слушать уже в рамках уголовного производства и выходить уже на дальнейшие неотложные процессуальные действия», - сказал он.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о Баулине, он ответил: «Именно так».