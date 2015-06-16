Между СБУ и Генпрокуратурой нет никакого конфликта - Наливайченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам возле Главного следственного управления Генпрокуратуры.

"Хочу сообщить, чтобы не сомневались, что нет никакого конфликта или политики в работе Службы безопасности, Генеральной прокуратуры. У нас полное сотрудничество", - сказал Наливайченко.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня, перед допросом в Генеральной прокуратуре по делу о пожаре на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Киевской области, Наливайченко заявил, что экс-заместитель генпрокурора Анатолий Даниленко «крышевал» деятельность этой нефтебазы.

Позже в тот же день в СМИ появилась информация, что на встрече с фракцией «Блока Петра Порошенко» президент Украины предложил отправить в отставку Наливайченко.

Сегодня, 16 июня, советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский сообщил, что Служба безопасности Украины вызывает Даниленко на допрос по делу о экоциде.