Между СБУ и Генпрокуратурой нет никакого конфликта - Наливайченко

12:05, 16 июня 2015
Политика
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Председатель СБУ Валентин Наливайченко уверяет, что между Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой нет никакого конфликта.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам возле Главного следственного управления Генпрокуратуры.

"Хочу сообщить, чтобы не сомневались, что нет никакого конфликта или политики в работе Службы безопасности, Генеральной прокуратуры. У нас полное сотрудничество", - сказал Наливайченко.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня, перед допросом в Генеральной прокуратуре по делу о пожаре на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Киевской области, Наливайченко заявил, что экс-заместитель генпрокурора Анатолий Даниленко «крышевал» деятельность этой нефтебазы.

Позже в тот же день в СМИ появилась информация, что на встрече с фракцией «Блока Петра Порошенко» президент Украины предложил отправить в отставку Наливайченко.

Сегодня, 16 июня, советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский сообщил, что Служба безопасности Украины вызывает Даниленко на допрос по делу о экоциде.

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