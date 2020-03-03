Окружение Зеленского предлагает трех кандидатов на должность министра обороны - СМИ

Кроме того, по данным СМИ, в правительстве может появиться новая должность - силового вице-премьера.

Окружение президента Владимира Зеленского предлагает ему трех кандидатов на пост министра обороны взамен Андрея Загороднюка, которого могут отправить в отставку.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак настаивает на кандидатуре Андрея Тарана, генерал-лейтенанта Вооруженных сил в отставке. Он был уволен в запас в 2016 году. В 2015-м Таран был представителем Украины в СЦКК, входил в подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Глава СБУ Иван Баканов и глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны в Верховной Раде восьмого созыва Сергей Пашинский лоббируют назначение Андрея Сенченко. Он - народный депутат трех созывов. Вместе с Пашинским и Аваковым он был членом парламентской фракции "Батькивщины". В 2019 году покинул партию Юлии Тимошенко.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов предлагает Зеленскому кандидатуру Михаила Коваля. Генерал-полковник Коваль непродолжительное время возглавлял военное ведомство: он был и.о. министра обороны в правительстве Арсения Яценюка с 23 марта по 3 июля 2014 года.

Кроме того, по данным ZN.UA, в правительстве может появиться новая должность - силового вице-премьера. Ее может занять Арсен Аваков, сохранив при этом пост главы МВД.

Согласно Конституции, министра обороны, как и министра иностранных дел, назначает президент. Однако отправить их в отставку может только Верховная Рада.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00. Как сообщили в Офисе президента, глава государства обратился к спикеру с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и Кабинета министров Украины.