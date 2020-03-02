"От тюрьмы и чумы зарекаться нельзя": Кива прокомментировал вызов в ГБР

Нардепа сегодня ожидали в Госбюро расследований для вручения подозрения.

Скандальный нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива прокомментировал вызов в Госбюро расследований для вручения ему подозрения.

Как сообщает "Страна", депутат выступил с обвинениями в адрес генпрокурора Руслана Рябошапки.

"Собрался ли я в тюрьму? Не у того спрашиваете? Это Рябошапке нужно готовиться. От тюрьмы и чумы зарекаться нельзя, поэтому носки теплые всегда с собой ношу. Теперь по сути обвинения. Рябошапке нужно было быть предельно точным, чтобы его не обвинили в давлении на оппозицию. Он внес в реестр досудебных расследований статью 122 ч.1, а это нанесение телесных повреждений средней тяжести, что подразумевает перелом и частичную потерю трудоспособности. А сегодня на сайте заявлено, что подозрение будут вручать по 125 ст., а это - легкие телесные повреждения - все, что сумели "натянуть" прокуроры, долго работая с докторами, чтобы кто-то написал заключение о частичном сотрясении мозга", - сказал нардеп.

Кива также заявил, что Рябошапка пытается его дискредитировать и сообщил, что написал на него заявление о превышении полномочий генпрокурора.

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"Рябошапка пытается выполнить поставленную ему задачу под занавес своей карьеры. Мне выписали повестку сегодня на 14:30, но в субботу мне перезвонил следователь и сказал, что по всей видимости в понедельник мне приходить не нужно, а нужно приходить в пятницу. Вот в чем сбой", - заявил депутат.

Как сообщал УНИАН, 22 января в сети появилось видео драки в столичном ресторане МОССО с участием нардепа Ильи Кивы. На ролике видно, как мужчина бьет политика в лицо после короткой словесной стычки. Обоих мужчин удалось разнять.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл уголовное производство по факту нанесения Кивой телесных повреждений посетителю одного из киевских ресторанов.