США озабочены поставками Россией снабжения террористам в Украине - СМИ

Об этом заявил в понедельник представитель Белого дома США Джош Эрнест, сообщает Радио Свобода.

«Мы обеспокоены тем фактом, что, как мы видим, идет постоянный поток снабжения и живой силы с российской стороны границы в Украину. Есть множество доказательств того, что российские военные продолжают предоставлять поддерживаемым Россией боевикам на востоке Украины критически важного вооружения и помощи», – сказал он на брифинге.

По словам спикера, Украине, которая встала перед таким вызовом у себя на востоке, ее правительству и экономике очень важна поддержка со стороны международного сообщества. Он напомнил, что президент США Барак Обама во время саммита «Группы семи» на прошлой неделе назвал такую поддержку приоритетной.

Читайте такжеПосол США считает коррупцию большей угрозой для Украины, чем российские танкиСпикер добавил, что США уже предоставили Украине существенную военную поддержку и продолжают поддерживать украинский народ и украинских военных, которые встали перед такой угрозой, а также оказали Украине значительную экономическую помощь.

Как сообщал УНИАН ранее, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что США не намерены поставлять наступательные виды вооружения в Украину, поскольку это не будет способствовать мирному разрешению конфликта на востоке страны.