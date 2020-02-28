Миротворцы в Донбассе: Пристайко предложил руководству ООН направить оценочную миссию

Глава МИД заявил, что не требуется решение Совета безопасности ООН для того, чтобы направить оценочную миссию.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предложил руководству Организации Объединенных Наций направить на Донбасс оценочную миссию по изучению вопроса возможности развертывания миротворцев.

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Об этом глава МИД сообщил в интервью на телеканале «Украина 24».

Он напомнил, что на прошлой неделе в Нью-Йорке провел встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем и председателем 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Тиджани Мухаммадом-Банде.

«Я встретился с руководством ООН, и на каждой встрече говорил, что ... я не хотел бы этого, но, наверное, подойдет вопрос к тому, когда упремся в невозможность выполнения Минска (Минских соглашений - УНИАН) так, как он прописан, и, наверное, нам придется к вам обращаться об учреждении миссии. Пришлите, пожалуйста, оценочную миссию, которая не требует решения Совета безопасности ООН, не предусматривает вето кого-либо, пришлите - пусть эти люди поедут и вам объяснят: возможно это или невозможно», - заявил Пристайко.

Он отметил, что миссия должна понять, что линия разграничения на востоке Украины имеет длину около 400 км, а сама оккупированная территория Донбасса - это сотни километров вглубь региона.

Также он добавил, что на деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в год расходуется более 40% бюджета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Пристайко отметил, что нужно выяснить, готовы ли в ООН идти на большие расходы ради миротворцев. «Готовы нации нести эти расходы? Это как раз мы ведем (разговоры - УНИАН) с отдельными нациями, и говорим: коллеги, вы готовы к тому, чтобы помочь, если есть эта миссия, и нам придется это делать? Кроме вашего решения, есть ресурс, финансовый, человеческий, чтобы условные непальские солдаты в голубых касках стали на территории?» - сказал Пристайко.