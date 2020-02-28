Из-за давления на Шокина ГБР открыло уголовное производство против Байдена - адвокат

Печерский районный суд обязал ГБР зарегистрировать уголовное производство по Джо Байдену, заявил адвокат.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении гражданина США в связи с давлением на экс-генпрокурора Виктора Шокина. Очевидно, речь идет о бывшем вице-президенте США Джозефе Байдене.

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Об этом рассказал юрист Шокина Александр Телешецкий. По его словам, Печерский районный суд обязал ГБР зарегистрировать уголовное производство по Джо Байдену. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Впрочем, в Бюро расследований фамилию гражданина Соединенных Штатов решили не вспоминать. Хотя сам факт регистрации производства подтверждают.

Напомним, два года назад Джо Байден сам признался, что требовал от руководства Украины уволить Виктора Шокина с должности генпрокурора. Иначе, мол, Киев не получил бы финансовую помощь от Вашингтона. Поэтому Виктор Шокин убежден, что потерял должность именно из-за давления чиновника США.