Саакашвили анонсировал старт работы новой полиции в Одессе с августа

Об этом заявил председатель областной государственной администрации Михаил Саакашвили сегодня на открытии стратегической сессии Одесского региона, передает корреспондент УНИАН.

«В Одессе в середине августа будет новая патрульная полиция. Во вторник будет представлен новый глава УВД», - сказал Саакашвили.

Он отметил, что в настоящее время часть сотрудников местной милиции участвуют в рейдерских захватах, торгует наркотиками. По словам главы ОГА, он общался, в том числе, с владельцами небольших кафе и ресторанов, которые рассказали ему о происходящем. Предприниматели говорили, что не чувствуют себя защищенными, и вынуждены платить «мзду за безопасность».

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«Вы увидите, что к концу лета этого всего не будет. Здесь будет новая патрульная полиция, которая будет очень сильно отличаться - по IQ, манерам и качеству работы», - заявил Саакашвили.

Он акцентировал, что безопасность – одна из важнейших составляющих для успешного туризма и привел в пример Грузию, где туристический поток возрос со 100 тыс. человек до почти 6 млн.

Как сообщал УНИАН, в Одессе проходит стратегическая сессия, посвященная развитию данного региона. В ней принимают участие более 600 общественных активистов, экспертов, предпринимателей, деятелей культуры, представителей местного самоуправления региона.

Сессия проводится по инициативе председателя Одесской областной государственной администрации и при поддержке Гражданской платформы «Нова країна».