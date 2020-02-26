В "Слуге народа" объяснили, почему Рябошапку до июня не отправят в отставку

Нардеп связал пребывание генпрокурора в должности с проведением реформы ведомства.

Генеральному прокурору Руслану Рябошапке как минимум до лета не будет угрожать увольнение, поскольку сейчас начинается второй этап реформы в прокуратуре - переаттестация областных прокуроров, который продлится до июня.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

"По моему прогнозу ..., до лета, как минимум, я думаю, что господину Рябошапке ничего не будет угрожать в плане увольнений, потому что сейчас как раз начинается второй этап реформы прокуратуры, а именно - переаттестация областных прокуроров. И, фактически, этот этап надо завершить до июня, по плану ", - сказал депутат.

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Он также заявил, что Рябошапка является тем, кто вдохновляет эту реформу.

"Мы понимаем, что любая реформа носит определенное имя, и эта реформа, однозначно, будет названа именем Рябошапки. Если ему дадут завершить эту реформу, то перезагрузка как Генеральной прокуратуры в Офис генпрокурора, так и региональных прокуратур в областные прокуратуры произойдут именно сейчас ", - отметил Монастырский.

Напомним, 18 февраля ряд СМИ сообщили, что Рябошапка после встречи на Банковой собирается в отставку. Президент якобы выразил недовольство работой Офиса генпрокурора. Позже сам Рябошапка эту информацию опроверг и назвал информационной провокацией.