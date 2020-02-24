Пристайко призвал ООН приумножить усилия для освобождения украинских политзаключенных

Министр иностранных дел Украины призвал Совет ООН по правам человека активизировать усилия для прекращения нарушений Россией прав граждан на оккупированных территориях.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал Совет Организации Объединенных Наций по правам человека активизировать усилия с целью освобождения незаконно заключенных российскими оккупационными властями украинцев в Крыму и на Донбассе.

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Как говорится в сообщении МИД Украины, об этом он заявил во время участия в работе Сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

В частности, Пристайко «отметил необходимость инкорпорирования правозащитного компонента во все аспекты деятельности ООН, без чего невозможно достичь прогресса на направлениях обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития».

«Прибыв на заседание Совета ООН по правам человека из Нью-Йорка, где Генеральная ассамблея ООН рассматривала ситуацию на оккупированных территориях Украины, Пристайко отметил важность более тесного взаимодействия между двумя международными столицами в сфере защиты прав человека и его основных свобод», - заявили в МИД.

Также министр привлек внимание делегаций к грубым нарушениям прав человека и основных свобод, которые совершает российская оккупационная власть на украинских территориях, закрыв к ним доступ для международных мониторинговых механизмов, и призвал Совет ООН по правам человека, правозащитные механизмы ООН и международное сообщество в целом активизировать усилия с целью прекращения этих нарушений и освобождения незаконно заключенных оккупационными властями украинцев.

Как сообщал УНИАН, Пристайко 24-25 февраля будет находиться в Женеве для участия в Сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека. Участие в мероприятии примут бывшие политические узники Кремля Владимир Балух и Эдем Бекиров.