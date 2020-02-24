Пристайко призвал ООН приумножить усилия для освобождения украинских политзаключенных
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал Совет Организации Объединенных Наций по правам человека активизировать усилия с целью освобождения незаконно заключенных российскими оккупационными властями украинцев в Крыму и на Донбассе.
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Как говорится в сообщении МИД Украины, об этом он заявил во время участия в работе Сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
В частности, Пристайко «отметил необходимость инкорпорирования правозащитного компонента во все аспекты деятельности ООН, без чего невозможно достичь прогресса на направлениях обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития».
«Прибыв на заседание Совета ООН по правам человека из Нью-Йорка, где Генеральная ассамблея ООН рассматривала ситуацию на оккупированных территориях Украины, Пристайко отметил важность более тесного взаимодействия между двумя международными столицами в сфере защиты прав человека и его основных свобод», - заявили в МИД.
Также министр привлек внимание делегаций к грубым нарушениям прав человека и основных свобод, которые совершает российская оккупационная власть на украинских территориях, закрыв к ним доступ для международных мониторинговых механизмов, и призвал Совет ООН по правам человека, правозащитные механизмы ООН и международное сообщество в целом активизировать усилия с целью прекращения этих нарушений и освобождения незаконно заключенных оккупационными властями украинцев.
Как сообщал УНИАН, Пристайко 24-25 февраля будет находиться в Женеве для участия в Сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека. Участие в мероприятии примут бывшие политические узники Кремля Владимир Балух и Эдем Бекиров.