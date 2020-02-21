Экс-посол США оценил шансы Украины вернуть аннексированный Крым

По словам Пайфера, «вернуть Крым - это большая и тяжелая работа».

Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине, полагает, что до решения конфликта на Донбассе официальному Киеву будет непросто добиться возвращения аннексированного Россией Крыма.

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Такое мнение он выразил в интервью журналу Новое время, комментируя вопрос о возможности обсуждения аннексии Крыма в нормандском либо другом формате.

«Мой совет - для начала сосредоточиться на разрешении ситуации на Донбассе. Это в интересах Украины, там сегодня действительно горячая ситуация, ее важно и нужно разрешить в первую очередь, а разрешив, искать поддержку и механизмы для работы по Крыму», - отметил Пайфер.

По его словам, «вернуть Крым - это большая и тяжелая работа». «У Украины сегодня инструментов для нее гораздо меньше, чем для ситуации с оккупированными территориями Донбасса. Вряд ли кто‑то сегодня может дать вам ответ на вопрос, как вернуть Крым. Я тоже не могу», - признал дипломат.

Однако он выразил уверенность, что политика США в отношении аннексии полуострова Россией останется неизменной, «она есть и будет». «Мы не признаем аннексию Крыма Россией, как когда‑то десятилетиями не признавали аннексию СССР стран Балтии», - резюмировал Пайфер.