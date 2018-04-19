Приняв Украину в НАТО, альянс сразу окажется в ситуации войны с Россией — экс-посол США в Украине

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер уверяет, что поддержка Украины на Западе по-прежнему высока.

Стивен Пайфер, в прошлом — посол США в Украине, а теперь один из лучших специалистов по Украине и России в Вашингтоне, рассказал, как происходящее в Киеве видится Западу.

Об этом говорится в его интервью журналу "Новое время".

Он рассказал, изменится ли баланс безопасности в Восточной Европе после получения Украиной статуса аспиранта НАТО.

"Процесс присоединения к НАТО — сложный и долгий. Проблема в том, что у НАТО нет особенного энтузиазма сокращать этот путь для Украины до тех пор, пока русские военные находятся на Донбассе и в Крыму. Приняв Украину в НАТО в понедельник, уже во вторник альянс окажется в ситуации войны с Россией, и это проблема. Вряд ли сейчас есть готовый вариант решения",- заявил Пайфер.

Читайте такжеТрамп должен быть готов вести жесткий разговор с Путиным: экс-посол США о будущей встрече президентов

Также он поделился мнением, как сегодня на Западе сейчас смотрят на Украину.

"Поддержка Украины на Западе по-прежнему высока, однако, по моему впечатлению, растет и фрустрация, что Украина не делает столько, сколько могла бы делать в вопросах реформ. Я переживаю, что это действительно может повлиять на поддержку Украины. Думаю, большая ошибка Киева думать, что у нас война, значит, мы ничего не можем поделать с проблемами, которые необходимо решить.

А еще есть опасная тенденция, что на Западе в этом увидят провал демократических усилий. Иногда в США или Западной Европе я встречаю точку зрения, что Украина все равно вернется к России или начнет заново вести с РФ бизнес отношения. Это ложная установка, и я абсолютно ее не разделяю. Но такие мнения есть, и это не самая удачная ситуация для Украины", - добавил экс-посол.

Полный текст интервью вы можете прочитать в свежем выпуске журнала "Новое время".