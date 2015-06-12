Турчинов назвал угрозы Путина использовать ядерное оружие симптомом не очень здорового человека, а руководителей "ЛНР/ДНР" - марионетками Кремля

Об этом заявил секретарь СНБО в интервью "5 канала" в четверг, передает Украинская Правда.

"Сегодня фактически Россия снова начинает гонку ядерных вооружений и начинает продвигать на передовую наступательные виды ядерного оружия, что является очень опасным симптомом", - сказал он.

"Путин не первый раз угрожает миру ядерной палкой, и это вы знаете, я бы сказал так - симптом не очень здорового человека. А когда этот человек руководит страной, имеющей огромный ядерный потенциал, это серьезная угроза всему миру", - заявил секретарь СНБО.

Читайте такжеРоссия пытается тормозить процесс расследования сбивание MH17 - Турчинов Турчинов отметил, что сегодня Россия размещает оперативно-тактическое ядерное оружие в Крыму, что может использоваться в первую очередь против европейских стран - стран-членов НАТО.

"Россия не останавливается на том, что они провели аннексию Крыма. Они не просто сломали систему коллективной безопасности Европы, они хотят изменить паритет сил. И это очень опасно", - подчеркнул он.

Он повторил свой тезис, что Турции, как черноморской стране НАТО, стоит подумать о том, чтобы блокировать прохождение военных кораблей РФ через Босфор, а миру подумать об отключении от системы SWIFT.

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Говоря о главарях формирований "ЛНР / ДНР", он назвал их марионетками Кремля и ограниченными людьми.

"Это люди интеллектуально ограничены, то есть люди, которые не имели опыта ни политического руководства, ни административной работы. Эти ограниченные люди несут ахинею и искать логику в их словах - это лишнее дело", - сказал он, комментируя заявления лидеров боевиков по поправкам в Конституцию.

"Мы анализируем не их заявления, а действия России, а эти марионетки выполняют команды хозяев", - сказал Турчинов.

Как сообщал УНИАН ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отмечает, что Россия готовится к новому вторжению и развязыванию агрессии на востоке Украины.