В МИД считают, что санкции против РФ удастся сохранить до деоккупации Крыма

В то же время в министерстве признают, что вопрос сохранения санкций является непростой задачей.

В Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что международные санкции против Российской Федерации, введенные за оккупацию Крыма, удастся сохранить до деоккупации полуострова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор политического департамента Министерства иностранных дел Алексей Макеев сказал во время круглого стола на тему «Крым: шесть лет спустя. Пути и механизмы деоккупации полуострова».

Макеев напомнил, что в законодательстве 20 февраля определено днем начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, и на данный момент более 7% территории Украины находится под оккупацией.

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Также он отметил, что в этой связи усилия украинских дипломатов на международной арене сосредотачиваются на политике непризнания оккупации украинских территорий.

Макеев отметил, что большинство стран мира осудили российскую агрессию, а международные партнеры Украины в Европейском Союзе, в "Большой семерке" ввели санкции против РФ за агрессию и начало оккупации Крыма. "И эти санкции будут продолжаться, и, хотя это достаточно сложная задача для украинских дипломатов, но будут продолжаться вплоть до того, пока Крым не будет деоккупирован", - заявил Макеев.

Он сказал, что в директивах всех украинских делегаций во время ведения любых переговоров с международными партнерами говорится о необходимости поднятия таких вопросов, и в частности, с целью восстановления украинского суверенитета в Крыму и на Донбассе.

"Мы, со своей стороны, также продолжаем делать все, чтобы тема оставалась на повестке дня. Мы преследуем Россию в тех судебных международных инстанциях, где есть юрисдикция, и будем продолжать это делать", - сказал Макеев.

Также дипломат отметил, что надо больше говорить не только о политике деоккупации, но и о политике реинтеграции. "Было бы очень хорошо, если бы мы смогли бы реинтегрировать Донбасс и Крым как можно скорее, но мы также должны понять, что, к сожалению, сегодня Российская Федерация на международной арене ведет себя совершенно безответственно, тему Крыму обсуждать не хочет, а от темы по Донбассу пытается отделаться как может", - сказал дипломат.

При этом Макеев сказал, что Украине удается держать в единстве международную коалицию в свою поддержку. "Я уверен, она никоим образом не может пошатнуться, но политика реинтеграции должна дополнять наши внешнеполитические усилия", - сказал Макеев.