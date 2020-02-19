Правительство назначило руководителей Госспорта, Госкино и еще двух ведомств

Правительство назначило руководителей четырех профильных институтов МКМС.

Кабинет министров Украины назначил руководителей четырех профильных институтов, находящихся в подчинении Министерства культуры молодежи и спорта.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Так, Сергей Левчук назначен председателем Государственного агентства по вопросам спорта, Марина Кудерчук - председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино, Галина Григоренко - председателем Государственного агентства по вопросам искусств, Ольга Россошанская - председателем Государственного агентства по вопросам художественного образования.

Как сообщал УНИАН, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что в конкурсе на должность председателя Государственного агентства по вопросам спорт победил Сергей Левчук.

Главным приоритетом новосозданного агентства будет реализация политик МКМС. В частности, по словам министра, это качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио, реформа спорта, подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, которые пройдут в этом году в Киеве.