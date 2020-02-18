Посол Британии призывает Россию повлиять на боевиков для полного выполнения Минских соглашений

Мелинда Симмонс встревожена попыткой наступления российских оккупантов на Луганщине.

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс призывает Россию использовать влияние над боевиками для полного выполнения Минских соглашений.

"Чрезвычайно встревожена сообщениями о резком увеличении нарушений режима прекращения огня рядом с районом разведения в Золотом с применением запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, что привело к человеческим потерям. Россия должна использовать влияние над своими ставленниками, чтобы полностью выполнить Минские соглашения", - сообщила в микроблоге Twitter.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения.

В то же время были уничтожены четверо оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска сегодня хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.