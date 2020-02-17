Личное мнение: Бирюков объяснился за "ублюдков из состава ВСУ"

По словам экс-советника президента, он не преследовал цель оскорбить Вооруженные Силы Украины.

Экс-советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков объяснился за фразу «ублюдки из состава ВСУ», которую он употребил в одном из своих последних постов в Facebook.

Как пишет Обозреватель, по словам Бирюкова, он не преследовал цель оскорбить Вооруженные Силы Украины, а пост был реакцией на инициативу президента Украины о совместном патрулировании неподконтрольного участка российско-украинской границы.

Читайте такжеГБР провело обыски в офисе "Европейской солидарности" (видео)«Меня лишили права на личное мнение? Я не госслужащий, не служащий, не депутат и т.д. и т.п. Верховный главнокомандующий, который пришел к власти, в том числе благодаря голосованию военнослужащих, сказал, что он, в принципе, не против совместного патрулирования ВСУ, ОБСЕ и представителей «ДНР» и «ЛНР». Пост был связан именно с этим, а не с тем, что я ненавижу Вооруженные силы Украины», – сказал он.

При этом Бирюков озвучил «искреннее пожелание», чтобы военнослужащие, голосовавшие на президентских выборах за Владимира Зеленского, «пожизненно попадали в наряды патрулирования с сепарами и ОБСЕ».

Как ранее сообщал УНИАН, 16 февраля Юрий Бирюков опубликовал в своем Facebook пост, в котором прокомментировал инициативу президента Украины о патрулировании границы. В частности, там была фраза, вызвавшая резонанс в сети: «Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который в прошлом году весной проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами».