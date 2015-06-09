Саакашвили избрали председателем общественного совета управления госпредприятиями Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вечером 9 июня на своей первой пресс-конференции заявил Саакашвили.

«Сегодня меня выбрали председателем общественного совета управления госпредприятиями. Это была инициатива министра экономики Айвараса Абромавичуса», - сказал Саакашвили. По его словам, создание названного совета – мудрое решение, чтобы «не было разбазаривания с задней двери госимущества».

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В частности, Саакашвили сказал, что приватизация нужна, но необходимо четко определить реальную стоимость каждого объекта.

«С одной стороны нужно продавать многие объекты, но перед продажей необходимо понять, сколько этот объект стоит на самом деле. Прозрачно все должно быть, чтобы не получилось, как в России - большая приватизация закончилась большим грабежом», - сказал глава ОГА.

Он сказал, что сегодня, к сожалению, прозрачность в данной сфере Украины отсутствует. И необходимо очень тщательно проанализировать все нюансы, связанные с возможной приватизацией, например, Одесского припортового завода, который является основой индустрии региона.