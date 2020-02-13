Reuters: Сенаторы США едут в Украину убеждать Зеленского в поддержке

Сенаторы от обеих партий уверяют, что американское отношение к Киеву не изменилось после дела об импичменте.

Трое сенаторов США завтра встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Во время встречи они хотят подтвердить, что украинское государство остается важным стратегическим союзником Америки после того, как ее лидер оказался в эпицентре процесса импичмента Дональда Трампа.

«Отношения между США и Украиной для нас сейчас важны, как никогда», - цитирует Reuters заявление сенаторов Рона Джонсона и Джона Баррассо от Республиканской партии и Криса Мерфи от демократов.

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«Будущее Украины имеет значение для США. И мы должны убедиться, что Украина знает, что мы рассматриваем ее как стратегического союзника», - добавили сенаторы, объявляя о своей поездке.

Последний раз Джонсон и Мерфи встречались с Зеленским в Киеве 5 сентября, когда украинское правительство столкнулось с решением президента Дональда Трампа заморозить почти 400 миллионов долларов военной помощи. Мерфи сказал репортерам на пресс-конференции 10 сентября, что украинские чиновники не понимали до конца, почему деньги задержали. Поэтому украинская сторона поднимала этот вопрос на каждой встрече в ходе предыдущего визита сенаторов.

Решение о задержке помощи и телефонный разговор Трампа с украинским лидером, во время которой оно обсуждалось, оказались в центре расследования против американского президента, которое закончилось объявлением импичмента в Палате представителей в конце прошлого года.

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Сенат под контролем республиканцев оправдал Трампа на прошлой неделе. Защита президента США утверждает, что деньги были задержаны за коррупцию в Украине, а не чтобы надавить на Зеленского. Сам американский лидер настаивает, что его телефонный разговор с украинским коллегой был «идеальным».