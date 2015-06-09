Шокин рассказал, какую меру пресечения суд изберет депутату Мельничуку

Об этом в Высшем совете юстиции сообщил генеральный прокурор Виктор Шокин.

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Он рассказал, что Сергею Мельничуку объявлено подозрение, и будет избрана мера пресечения, какая именно - определит суд. Представление об избрании меры пресечения следователь должен внести. Также Виктор Шокин напомнил, что Верховная Рада отказалась удовлетворить представление генпрокурора о разрешении на арест Сергея Мельничука, поэтому будет предложена другая мера пресечения.

"Он придет в суд, где будет представление следователя. Он будет с адвокатом, конечно. Мы вносим свои требования. Видимо, это будет ограничение выезда за Киев и домашний арест, возможно. Но выбирает следователь, а не генпрокурор", - сказал Виктор Шокин.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Сергея Мельничука, но отказалась дать согласие на его задержание и арест. Основная статья, которую инкриминируют бывшему командиру батальона "Айдар" Сергею Мельничуку - создание преступной организации.