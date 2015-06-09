Шокин рассказал, какую меру пресечения суд изберет депутату Мельничуку
Печерский районный суд Киева изберет меру пресечения для народного депутата Сергея Мельничука, вероятно, это будет запрещение на выезд за пределы Киева.
Об этом в Высшем совете юстиции сообщил генеральный прокурор Виктор Шокин.
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Он рассказал, что Сергею Мельничуку объявлено подозрение, и будет избрана мера пресечения, какая именно - определит суд. Представление об избрании меры пресечения следователь должен внести. Также Виктор Шокин напомнил, что Верховная Рада отказалась удовлетворить представление генпрокурора о разрешении на арест Сергея Мельничука, поэтому будет предложена другая мера пресечения.
"Он придет в суд, где будет представление следователя. Он будет с адвокатом, конечно. Мы вносим свои требования. Видимо, это будет ограничение выезда за Киев и домашний арест, возможно. Но выбирает следователь, а не генпрокурор", - сказал Виктор Шокин.
Как сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Сергея Мельничука, но отказалась дать согласие на его задержание и арест. Основная статья, которую инкриминируют бывшему командиру батальона "Айдар" Сергею Мельничуку - создание преступной организации.