В "Слуге народа" назвали дату партийного съезда

В программе съезда - переизбрание Высшего совета партии, обсуждение идеологии партии и стратегических позиций относительно местных выборов.

В субботу, 15 февраля, в Киеве состоится третий этап четвертого съезда партии «Слуга народа».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в программе съезда - обсуждение идеологии партии, обсуждение новой редакции устава партии, переизбрание Высшего совета партии, обсуждение стратегических позиций относительно местных выборов.

Съезд начнется в 12.00. Место проведения - КВЦ «Парковый» (Парковая дорога, 16-a, 3-й этаж).

С 9.30 начнется экскурсия для журналистов в Общественном хабе партии (КВЦ «Парковый», 2-й этаж). С 10.00 до 11.00 пройдет тренинг для председателей ОТГ и депутатов местных советов по децентрализации.