В "Народном фронте" назвали заявления Фирташа "истерикой олигарха, которого лишают украденных активов"

Об этом говорится в заявлении партии, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

"Дмитрий Фирташ – международный преступник, на которого ждут американский и украинский суды. Близкая перспектива тюремных нар, а главное – потеря экономической империи, построенной на обдирании украинского государства в составе международной мафии, заставляет афериста бросаться громкими заявлениями, которые могут напугать разве что самого Фирташа, который в страхе перед украинским и американским правосудием боится высунуть нос из насиженного за рубежом места", - говорится в заявлении.

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По словам авторов заявления, именно Фирташ организовал посредника «Росукрэнерго» из "грабежа украинского бюджета через коррупционные российские газовые схемы, в которые втягивал украинскую власть".

В "Народном фронте" подчеркивают, что "новое прозападное правительство, которое отказалось от старых схем, абсолютно не устраивает Фирташа".

"Преступник, который ничего не создал, только воровал и наживался, будучи одним из столпов режима Януковича, в результате решений Правительства потерял влияние на горно-обогатительные и горно-металлургические предприятия. Национализации за долги будут подлежать «Ривнеазот» и черкасский «Азот»", - подчеркивается в заявлении.

"Правительство во главе с Премьером Арсением Яценюком ведет реальную борьбу с олигархами, которые продолжают сопротивляться, пытаясь сохранить украденное. Для Фирташа и ему подобных оказалось сюрпризом, что практика договоренностей с предыдущими правительствами дала сбой. Для них удивительно, что долевое участие высоких государственных чиновников всегда гарантировало возможность и дальше заниматься криминальным бизнесом. Олигархи сопротивляются, но их «война» против Правительства будет иметь один конец - их тотальное поражение", - заявляет "Народный фронт".

Авторы также отмечают, что заявление об «объявлении войны» прозвучало на телеканале «Интер», владельцем которого является Фирташ, и который он, "по собственному признанию олигарха в судебном заседании в Вене, использовал с политической целью".

"Не удивительно также, что в то время, когда против украинского Правительства воюет вся пропагандистская машина страны-агрессора, свою никчемную «зарницу» в унисон с Кремлем объявляет аферист, для которого Кремль все это время был главным политико-деловым офисом. Если Фирташ не хочет приезжать ни в украинский суд, ни в американский, ему стоит присоединиться к боевикам так называемых ДНР-ЛНР - там открыто занимаются тем, о чем говорит Фирташ – воюют против Украины", - говорится в заявлении.