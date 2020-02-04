Верховный суд вернул Трубе его иск к Зеленскому

Возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом, указывается в судебном постановлении.

Верховный суд вернул бывшему директору Государственного бюро расследований Роману Трубе его исковое заявление к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным его увольнения с должности.

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Соответствующее постановление принял 30 января судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда Ольга Кашпур.

В постановлении говорится, что в исковом заявлении Трубы были объединены исковые требования как к президенту, которые подсудны Верховному суду как суду первой инстанции, так и к Государственному бюро расследований, которые подсудны Окружному административному суду Киева.

«Согласно пункту 6 части 4 статьи 169 КАС Украины, исковое заявление возвращается истцу, если нарушены правила объединения исковых требований (кроме случаев, в которых есть основания для применения положений статьи 172 настоящего кодекса). В соответствии с частью 1 статьи 172 КАС Украины, в одном исковом заявлении могут быть объединены несколько требований, связанных между собой основанием возникновения или поданными доказательствами, основные и производные исковые требования. В то же время, согласно предписаниям части 5 статьи 172 КАС Украины, не допускается объединение в одно производство нескольких требований, в отношении которых законом определена исключительная подсудность разным судам», - подчеркивается в судебном решении.

Указывается, что возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом.

Постановление может быть обжаловано в Большую палату Верховного суда в течение 15 дней со дня его принятия и вступает в законную силу после его пересмотра в апелляционном порядке или по истечении срока на апелляционное обжалование.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований».

Согласно закону, действующий директор ГБР и его заместители должны быть уволены.

Руководителей ГБР будет выбирать конкурсная комиссия, в которую войдут три члена от парламента, три - от президента, три - от правительства. Квота Кабмина будет делегирована международными организациями.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР и назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности руководителя бюро.

28 января 2020 года Труба подал в Верховный суд иск с требованием признать незаконным его увольнение с должности.