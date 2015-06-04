Совет Безопасности ООН завтра проведет внеочередное заседание по Украине

18:16, 04 июня 2015
Политика
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Украина инициирует проведение завтра, 5 июня, заседания Совета безопасности ООН относительно атаки боевиков на украинских военных вчера вблизи города Марьинка Донецкой области.

un.org

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев в Twitter.

«Важно! Украина инициирует завтра заседание Совбеза ООН относительно вчерашних событий в Марьинке и наглого нарушения пророссийскими боевиками Минских соглашений», - написал Сергеев.

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Как сообщал УНИАН, утром 3 июня вблизи села Марьинка Донецкой области российско-террористические войска начали массированный обстрел позиций украинских войск, а затем перешли в наступление.

В тот день в результате боев погибли 2 украинских бойца, 30 были ранены.

Из-за угрозы жизни украинских военнослужащих и мирных жителей Марьинки командование приняло решение использовать артиллерийское вооружение, которое было отведено согласно Минским договоренностям, и силы АТО дали адекватный ответ врагу.

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