"Находится в командировке": у Порошенко заявили, что он не придет завтра на допрос в ГБР

Адвокат Порошенко Игорь Головань утверждает, что личные свидетельства Петра Порошенко «по всем известным производствам следователем ГБР переданы еще в сентябре прошлого года».

Бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко завтра не придет в Государственное бюро расследований для дачи показаний в связи с тем, что находится в командировке за пределами страны.

Об этом Порошенко сообщил адвокат Игорь Головань в своем сегодняшнем блоге на сайте «Украинской правды».

«Вчера, преодолев мощные фортификационные сооружения, прорвались в канцелярию Государственного бюро расследований, на Симона Петлюры, 15 в Шевченковском районе города Киева. ...Прорывались, чтобы письменно под канцелярский штамп напомнить деятелям из ГБР, что пятый президент Украины Петр Порошенко до 3 февраля включительно находится в командировке за пределами Украины, а потому по предусмотренной законом уважительной причине не сможет явиться для допроса в качестве свидетеля», - отметил Головань.

По его словам, в ГБР об этой поездке Порошенко проинформированы давно.

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«Порошенко сообщил начальнику отдела Корецкому еще 20 января, когда приезжал лично повестки получать. И тогда же настаивал на проведении допросов по всем производствам 24 января», - утверждает адвокат.

Головань добавил, что личные свидетельства Петра Порошенко «по всем известным производствам следователем ГБР переданы еще в сентябре прошлого года».

Как сообщал УНИАН, 24 января Порошенко давал показания ГБР по делу о возможном совершении им государственной измены при подписании Минских соглашений в феврале 2015 года.

Ранее адвокат экс-президента Головань заявил, что Порошенко вызвали в ГБР на допросы на 24 января (дело о Минских соглашениях), на 31 января (дело моряков) и на 11 февраля (дело о судебной реформе).