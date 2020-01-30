В МИД рассказали, о чем завтра будут говорить Пристайко с Помпео

Министр иностранных дел Украины и госсекретарь США обсудят вопросы дальнейшего политического взаимодействия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

В пятницу, 31 января, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обсудят в Киеве вопросы укрепления обороноспособности Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

В 9.30 в здании МИД начнется встреча Пристайко с Помпео. «В ходе встречи будут обсуждены вопросы дальнейшего политического взаимодействия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, укреплению обороноспособности, продвижению внутренних реформ в нашем государстве, развитию экономического и инвестиционного сотрудничества», - говорится в сообщении.

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После завершения переговоров Пристайко и Помпео примут участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Стена памяти погибших за Украину».

Как сообщал УНИАН, 31 января в Киеве в 12.00 состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео.

По данным Госдепартамента США, также в Киеве Помпео встретится с министром обороны Андреем Загороднюком, лидерами деловых кругов, гражданского общества и религиозными лидерами.

После Киева 1 февраля Помпео посетит Минск, где встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.