Миклош: "Люди всегда хотят быстрых результатов, но реформы не бывают моментальными"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал бывший словацкий вице-премьер и реформатор Иван Миклош.

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"С другой стороны, у вас есть преимущество - за эти годы накопился опыт других стран с переходной экономикой, который вы можете использовать. Хороший пример для Украины - Польша, Словакия, прибалтийские страны и Грузия. И главный урок этих стран - реформы должны быть комплексными и основанными на трех принципах: либерализации, дерегуляции и приватизации", - сказал словацкий рефоратор.

Иван Миклош отметил, что в истории словацких реформ было три полезных для Украины урока - лидерство, коммуникация и ответственность. Прежде всего власти страны должны иметь волю и мужество проводить реформы. "В любой стране людям не нравятся перемены. Они их боятся, и это естественно. Поэтому лидерам важно быть уверенными: то, что они делают, полезно для страны, хотя и болезненно для многих", - подчеркнул он, добавив, что ответственность за реформы означает, что страна проводит реформы не потому, что ее к этому подталкивает МВФ или ЕС, а потому, что сама понимает, как они ей необходимы. Все это должно сопровождаться коммуникациями, чтобы люди понимали, что происходит", - сказал словацкий политик.

Полный текст интервью Ивана Миклоша читайте в выпуске журнала "Новое время" 5 июня.