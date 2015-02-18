Советником Яресько стал бывший вице-премьер Словакии
02:37, 18 февраля 2015Политика
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Бывший министр финансов и вице-премьер-министр Иван Миклош назначен советником министра финансов Наталии Яресько по вопросам налоговой системы, децентрализации и общей реорганизации государственных финансов
Советником Яресько стал бывший вице-премьер Словакии / zn.ua
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Иван Миклош был министром приватизации в Словакии в 1991-1992 годах, вице-премьером - министром экономики Словакии в 1998-2002 годах, министром финансов в 2002-2006 и 2010-2012 годах.
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Также он депутатом Народного Совета Словакии в 2006-2010 годах.
В настоящее время является членом консультативного совета группы экономистов VoxUkraine.
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