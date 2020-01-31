Российский политолог рассказал об опасном плане Кремля с "присоединением Украины к ОРДЛО"

По его словам, интеграция с оккупированным Донбассом воспринимается в Украине не правильно.

Восстановление территориальной целостности Украины означает «присоединение страны к ОРДЛО».

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, интеграция с оккупированным Донбассом воспринимается в Украине не правильно.

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"Украине это подается как восстановление территориальной целостности страны. Но это воссоединение с ОРДЛО с полным сохранением российских "прокси", полной властью российских войск, двумя армейскими корпусами. И если произойдет присоединение, то зачем тогда ВСУ на линии разделения? Нет никакого разделения! Военные идут и открывают путь из ОРДЛО. Да и никто этого не скрывает! Повторюсь, что в так называемую конституцию этой "Лугандонии" было включено положение, что ее границы - это границы Донецкой и Луганской областей. То есть в один день будет решаться вопрос о захвате Мариуполя, всего побережья Азовского моря. А по сути это внедрение чужеродной структуры, военно-террористического плацдарма для агрессора в политическое тело Украины", - заявил эксперт.

Он отметил, что на днях в Харькове сорвали очередную акцию сепаратистов "в поддержку русского языка". Вот из-за таких митингов за русский язык все начиналось в Донецке и Луганске. После воссоединения в Харькове появится один из корпусов российской армии для помощи "борцам за русский язык".

"Это самоубийственный сценарий. Такая провокация была не случайна - подобные попытки начнутся в различных юго-восточных городах. Сценарий уже отработан. "Фактическое присоединение Украины к ОРДЛО" - это не мой термин. Я его цитирую из установочной статьи Алексея Чеснокова - правой руки Владислава Суркова", - сказал политолог Пионтковский.