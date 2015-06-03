В парламенте заявили о подкупе депутатов накануне голосования по Клюеву и Мельничуку

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом Гройсман отреагировал на выступление народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового с трибуны ВР.

Лозовой сказал: “Вчера и сегодня, когда в зале становилось очень тихо, был слышен шелест купюр. И я знаю, что очень многим депутатам из разных фракций предлагались, и предлагают деньги за то, чтобы они за это не голосовали, за Клюева, за Мельничука”. Эти слова депутаты встретили возмущенными возгласами.

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В ответ Гройсман сказал: “Вы знаете, это заявление требует тщательного рассмотрения”.

Он обратился к Генпрокуратуре с просьбой считать “это выступление народного депутата моим официальным обращением по расследованию фактов подкупа народных депутатов Украины. Если это имело место в зале парламента, то я буду требовать от Генпрокуратуры внести представление о привлечении и снятии неприкосновенности с тех, кто это делал”.