Представитель ОБСЕ о контактной группе по Донбассу: Работа идет хорошо, известны даты следующей встречи

Специальный представитель ОБСЕ Хайди Тальявини заявляет, что работа Трехсторонней контактной группы по Украине идет хорошо.

Как сообщает белорусское агентство БЕЛТА, Тальявини пообщалась сегодня с журналистами по итогам встречи контактной группы по Украине в Минске.

"Работа идет хорошо. Конкретные даты следующей встречи тоже есть, но я пока их не разглашаю. Они должны быть согласованы в рамках трехсторонней группы", - сказала Тальявини.

При этом она уточнила, что "по некоторым вопросам было отдано предпочтение отложить обсуждение на более дальний срок".

Представитель ОБСЕ отметила, что все проблемы, которые обсуждаются на встречах, нельзя решить в течение одного заседания.

"Политическая подгруппа обсуждает проведение выборов на Донбассе, у рабочей группы по безопасности тоже очень серьезные вопросы на повестке дня - прекращение огня, отвод вооружения. Конечно, эти вопросы нельзя решить за один день, но работа идет", - добавила она.

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По словам представителя ОБСЕ, все подгруппы контактной группы по Украине обсуждали вопросы в конструктивном русле.

"Все четыре подгруппы работали сегодня над повесткой дня. Они обсуждали вопросы в конструктивном русле и во многих темах достигли консенсуса", - сказала Тальявини.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске Трехстороння контактная группа по урегулированию ситуации в Украине заслушала координаторов рабочих групп по итогам их заседаний.

Украину в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы представляют Владимир Горбулин (подгруппа по политическим вопросам), Евгений Марчук (по вопросам безопасности), Ирина Геращенко (по гуманитарным вопросам) и Игорь Веремий (по социально-экономическим вопросам).

Заседания четырех рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по реализации пакета Минских соглашений от 12 февраля состоялись сегодня в первой половине дня.