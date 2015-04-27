Янукович и Азаров не получают пенсии от Украины — министр

Об этом заявил министр социальной политики Павел Розенко в эфире 5 канала в понедельник вечером, пишет Украинская правда.

"Виктор Янукович и Николай Азаров на сегодняшний день не получают пенсии. На территории Украины им пенсионные выплаты не осуществляются из-за того, что они не обращались в управление Пенсионного фонда для получения соответствующих выплат", - отметил он.

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"Более того, насколько мне известно, часть этих VIP-пенсинерив, в частности, Виктор Пшонка (экс-Генпрокурор), были зарегистрированы на территории города Донецк и не прошли перерегистрацию на территории Украины. На сегодняшний день их пенсионные выплаты заморожены", - добавил министр.

"Если они обратятся за социальными выплатами, мы будем изучать законность таких выплат на территории Украины", - отметил Розенко.