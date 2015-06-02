Правый Сектор требует от Кличко запретить Марш равенства ЛГБТ-сообщества

Об этом сказано в опубликованном на сайте организации официальном обращении.

"По информации «Правого сектора», ЛГБТ-сообщество планирует провести в столице Украины публичный парад своих сторонников. “Правый сектор” обеспокоен появлением таких разговоров, поэтому обращается к Вам с просьбой запретить проведение массовых мероприятий ЛГБТ-сообществ", - сказано в обращении.

В частности, в "Правом секторе" отмечают, что, по словам главы УГКЦ Святослава Шевчука, Украина отвергает фальшивые ценности в виде гендерной идеологии, хотя это могло бы быть препятствием для присоединения к Европейскому Союзу, и что Евросоюз и настоящая Европа – это не одно и тоже.

Читайте такжеАксенов заявил, что в оккупированном Крыму нет однополого сексаЗа день до этого на сайте организации появилось также обращение 13-го ЗБАТу ДУК ПС, который также требовал запретить "содомитский шабаш", а также призвал приобщиться к противодействию "гей-параду" бойцов "Азова" и других националистов.

Как сообщает украинский ЛГБТ-портал, Amnesty International запустила акцию срочного действия во всем мире с требованием обеспечить безопасность Марша равенства, который состоится 6 июня.

"Сотни активистов и представителей ЛГБТ-сообщества могут быть лишены своего права на свободу мирных собраний и рискуют пострадать от насилия во время Киевского Марша Равенства, запланированного на 6 июня, пока правоохранители не демонстрируют готовности защитить участников марша", - сказано в обращении организации.

Ранее Председатель комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря обратился к министру внутренних дел Арсена Авакову и мэру Киева Виталию Кличко с просьбой обеспечить безопасность при проведении конференции активистов движения за права ЛГБТ в Киеве, которая запланирована на 2-8 июня.