Венедиктова призвала нардепов приходить к ней в ГБР не во время допроса Порошенко (видео)

Она напомнила, что пятый президент 27 раз проигнорировал допрос.

Народным депутатам, которые в пятницу приходили в Госбюро расследований вместе с пятым президентом Петром Порошенко, следует это делать не в то время, когда его допрашивают.

Об этом заявила исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова в видеообращении, опубликованном на сайте бюро.

Говоря о недопуске нардепов, она напомнила о решении Конституционного суда от 2003 года, которым определены нормы допуска в помещения зданий с учетом его режима.

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"Относительно безотлагательного приема депутатов лично мной. Уважаемые народные депутаты, я работаю, у меня расписан график, у меня есть встречи и совещания, я работаю ради интересов других граждан Украины, а не живу только интересами народных депутатов. И все же решение Конституционного суда четко указывает, что такое неотложный прием народного депутата – это тот, который не может быть отложен на длительное время и до приема других должностных лиц и граждан", - пояснила Венедиктова.

"Если Вы считаете необходимым встретиться со мной – давайте встретимся! Но я очень прошу – не делайте это параллельно с допросом гражданина Порошенко. Потому что это выглядит как влияние на следственные действия. К тому же он 27 раз не являлся на допросы", - добавила она.

И. о. главы бюро также заявила о готовности к диалогу с семьями Небесной сотни и предупредила Порошенко, что не будет общаться по телефону.

"И не находите любой другой повод, как обращения граждан. Я не являюсь руководителем органов досудебного расследования, поэтому, пожалуйста, в отношении всех уголовных производств по которым Вы проходите свидетелем, общайтесь со следователями", - заявила Венедиктова.

Как сообщал УНИАН, 24 января Порошенко пришел на допрос в ГБР в сопровождении нескольких нардепов, которые пытались проникнуть в помещение, но охрана их не пустила.